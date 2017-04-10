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Yalçın Akdoğan'ın gündeme oturan paylaşımından açıklama

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Yalçın Akdoğan'ın gündeme oturan paylaşımından açıklama
Ak Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım bir anda gündeme oturdu. Yalçın Akdoğan'ın kendi hesabından yaptığı paylaşım farklı yorumlanınca Akdoğan açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımın referanduma sayılı günler kala siyasi olara

Ak Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı duanın siyasi olarak yorumlanmasına karşın hemen cevap verdi. Akdoğan, hesabından, "Gününüz mübarek olsun.. Rabbim! Bana ilim ve hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Bana, arkamdan hayırla anılmayı nasip et" duasını paylaşmıştı.

Yalçın Akdoğan'ın paylaşımı sonrası sosyal medyada yapılan ve Akdoğan'ın referandum ile ilgili 'hayır' mesajı verdiği iddia edilen sözler üzerine Akdoğan jet bir açıklama yaptı. Akdoğan bu kez paylaşımında "Az önce attığım twit Kur'an'da geçen bir ayettir ve Hz. İbrahim'in duasıdır. Bunu bile hayır istismarı için çarpıtmak zavalllılıktır " dedi.

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