Vatandaşın birisi Avcılar Borusan'dan aldığı BMW markalı aracın hasarlı çıkması sonucu kendine hakim olamadı. Aracını aldığı Avcılar Borusan'a giderek BMW markalı aracı yakarak protesto etti. Yakılan araçla birlikte İstanbul'u gezerek Borusan'ın yaptığı bu ayıbı tüm vatandaşlara göstermeyi amaçlıyor.
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Yaktığı arabayı İstanbul'da gezdirdi!
Avcılar Borusan'dan aldığı BMW markalı aracın hasarlı çıkması sonucu aracını protesto amaçlı yakarak İstanbul'u gezdirdi.
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