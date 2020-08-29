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Yaklaşanı vurun

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Yaklaşanı vurun
Kuzey Kore'de yaşanan son gelişmeler yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hakkında komada olduğu söylentileri çıkan Kim Jong-un, koronavirüs önlemi olarak ülke sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşan herkesi vurma emri verdi.
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong-un, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde uzun süre ortalarda görünmemesi yüzünden komaya girdiği, hatta öldüğü söylentileriyle gündeme gelmişti.

 
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Ancak Kuzey Kore, bu söylentileri yalanlamak istercesine Kim'in fotoğraflarını dünyaya servis etti, liderlerinin sağ ve sağlıklı olduğunu herkese duyurmuş oldu. Kim Jong-un, bu kez de koronavirüs konusunda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Kuzey Kore geçen aya kadar ülkede hiç koronavirüs olmadığını iddia etmiş, ancak geçen ay ülkeye Güney Kore'den giren bir kişide virüs olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Kim Jong, birkaç gün önce hükümet yetkilileriyle bir toplantı yaparak ülkesinin Covid-19'dan korunması için gerekli önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Radio Free Asia ve Kuzey Kore'den tanıkların bildirdiğine göre, acımasızlığıyla tanınan Kim Jong ülkeye koronavirüs girmesinin önüne geçmek için korkunç bir karar verdi.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun
Kim Jong-un, Kuzey Kore - Çin arasındaki sınıra 1 kilometreden fazla yaklaşan herkesin kim olduğuna bakılmadan sorgusuzca vurulmasını emretti!
 
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Çin sınırına yakın Hamgyong bölgesi sakinlerinin aktardığına göre Kim Jong'un emri koronavirüs salgını bitene kadar geçerli olacak.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emrine göre Hamgyong bölgesi polisi Çin sınırına yaklaşan herkesi orada bulunma sebeplerine bakılmaksızın vurma emri almış durumda.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun
Polis bölge halkına yaptığı açıklamada 'Koronavirüs dünyada ülkemiz dışında her yere yayıldı. Düşman, virüsü sınırımızdan içeri sokmaya çalışacaktır.' dediği iddia edildi.
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun
Polis aynı zamanda sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlara çevrede gördükleri yabancılara ve düşman aktivitelerine karşı uyanık olunması çağrısı da yaptı.
 
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: Yaklaşanı vurun

Kuzey Kore - Çin sınırı 1400 kilometreden fazla. Sınır ülkenin dört ayrı bölgesine de yayılmış durumda.

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