Yakışıklı oyuncu dünya'ya açılıyor

Son zamanların en konuşulan ismi olan genç oyuncu Can Yaman'ın, reklam yüzü olduğu firmanın satışlarını artırınca dünyaca ünlü giyim markası Armani'den teklif aldığı iddia edildi.

Bir deri giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, firmanın satışlarını artırdı. Önceki akşam bu başarısından dolayı gururlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, yeni bir reklam projesinin de sinyalini verdi.

ARMANİ'NİN MARKAJINA GİRDİ

Söylentilere göre 29 yaşındaki Can Yaman, Armani'nin markajına girdi. Yeni spor koleksiyonunun modeli olması için Can Yaman'ı da düşünen firma yetkilileri, oyuncuyla iletişime geçti.

ÜNLÜ YILDIZLARIN ARDINDAN

İtalyan Lisesi mezunu olan ve bu sayede çok iyi derecede İtalyanca bilen Can Yaman, Armani firmasıyla anlaşırsa şöhretini Türkiye'den tüm dünyaya taşıyacak.

Bu arada İtalyan moda markası, daha önceki yıllarda ABD'li dünyaca ünlü aktörler Chris Pine ve Ryan Reynolds gibi yıldızlarla reklam anlaşmaları yapmıştı