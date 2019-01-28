"Yakın da huzura kavuşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir." ifadelerini kullanarak, "Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı sıkıntılı günler yaşadık." dedi.

İslam coğrafyasının farklı köşelerinden mazlum ve mağdurların feryatlarının yükselmeye devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fırat'ın doğusunu da huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız"

"Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır."

"Mültecilere 35 milyar dolar kaynak aktardık

"Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır." şeklinde konuştu.