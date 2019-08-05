YAKALANDI!

Şarkıcı Deniz Seki, aşk yaşadığı iddia edilen iş adamı ile görüntülendi. Seki'nin, bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı.

Yaşadığı zor günlerden sonra kendini müziğe adayan Deniz Seki, kalbini yeniden aşka açtı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Deniz Seki sonunda mutluluğu buldu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı teknede bir kişiyle samimi bir şekilde görüntülendi.



İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İkilinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Göcek'te romantik bir tekne tatili yaptığı konuşulmuş ancak ünlü şarkıcı, Özçelik'le ilişki yaşadığı iddiasını yalanlamıştı

SARILIP ÖPTÜ

Günaydın'ın haberine göre, Deniz Seki'nin bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı. İkilinin yaz başından bu yana birlikte olduğu öğrenildi.