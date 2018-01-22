Yakalama Kararı Çıkarıldı!

Aralarında, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel’in de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan ünlü organizatör Ümit Akbulut hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. Mahkeme kararında “Sanığın duruşmalarda kaçtığı anlaşıldığından h

Ümit Akbulut (36) hakkındaki yakalama kararı, ‘dolandırıcılık’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlaması ile yargılandığı Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 17 Ocak günü görülen davanın 3’üncü duruşmasında, davacı taraf Recep Budak ve şarkıcı kardeşi Dilek Budak’ın avukatı Abide Birsen “Sanık duruşmalardan kaçmaktadır. Adli kontrol kararı kaldırıldığında yurt dışına araçla çıkmış bir daha da giriş yapmamıştır” dedi. Akbulut’un avukatı Tuğba Erzincan ise, müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, duruşmalardan kaçtığına işaret edilen Atalay hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.