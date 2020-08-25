Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi

38 yaşındaki oyuncu Hande Katipoğlu, Bodrum plajlarında güzel havanın tadını çıkarırken görüntülendi. Bikinisiyle şezlonga uzanan oyuncu üstsüz güneşlenmeyi tercih etti.

Yahşi Cazibe dizisindeki Simge karakteriyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, tatilini Bodrum'da yapıyor. Önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen oyuncu, vücudunda iz olmaması üstsüz görüntülendi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Üstsüz güneşlenen oyuncu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. 38 yaşındaki Katipoğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz ay da Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol veYeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenmişti. Sezonun yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek atan ünlü oyuncular, iskelede uzun uzun sohbet etmişti.