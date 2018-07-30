Yağmur'a sevgili dayanmıyor!

Yağmur Ünal bir süredir Garipoğlu Ailesi'nden Kasım Garipoğlu ile birliktelik yaşıyordu...

Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, iki aydır Kasım Garipoğlu ile birlikteydi. Ancak çiftin beraberliği kısa sürdü ve ilişkilerini noktaladılar.

Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından sosyetik güzel Setenay Tetik ile paylaştığı fotoğraf yüzünden kıskançlık krizi çıkmış. Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu'na sitemini belirterek telefonlarını kapamış.

Garipoğlu şu an Mikonos'ta Setenay Tetik ile tatil yapıyor. Yağmur Ünal ise İstanbul'da kendini spora vermiş. İnal cephesinden bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.