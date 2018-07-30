  • BIST 95.507
  • Altın 192,054
  • Dolar 4,8872
  • Euro 5,7080
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Yağmur'a sevgili dayanmıyor!

»
Yağmur'a sevgili dayanmıyor!
Yağmur Ünal bir süredir Garipoğlu Ailesi'nden Kasım Garipoğlu ile birliktelik yaşıyordu...

Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, iki aydır Kasım Garipoğlu ile birlikteydi. Ancak çiftin beraberliği kısa sürdü ve ilişkilerini noktaladılar.

Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından sosyetik güzel Setenay Tetik ile paylaştığı fotoğraf yüzünden kıskançlık krizi çıkmış. Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu'na sitemini belirterek telefonlarını kapamış.

Garipoğlu şu an Mikonos'ta Setenay Tetik ile tatil yapıyor. Yağmur Ünal ise İstanbul'da kendini spora vermiş. İnal cephesinden bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 

 

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengü'nün düğün maliyeti 1 milyon lira30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:25
  • Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
  • Türkiye eski güzeli garson oldu!30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
  • Rafet El Roman’ın kızları Bodrum'da30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:30
  • Yasmin babasını kızdıracak!30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
  • Bodrum güzeli Hilal!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:35
  • Özge Özder ve Sinan Güleryüz evlendi!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
  • Lezbiyen ilişkiyi Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:46
  • Tuba aşka geldi!28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:10
  • Akalın'ın paylaşımı olay oldu!28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim