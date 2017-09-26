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Yağmur yağmayınca muskacıyı öldürdü

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Yağmur yağmayınca muskacıyı öldürdü
BURSA’nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 59 yaşındaki Hayri A. tarafından baltayla öldürüldü.

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesi, Dudaklı köyünde dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Hayri A., köyde 'muskacı' olarak bilinen Engin Salum’un evine gitti. Hayri A., bir anda iki çocuk babası Engin Salum’a baltayla saldırdı. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı, Salum’un cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Olay yerinden baltayla kaçan Hayri A. ise akşam saatlerinde evine gelince Kestel İlçe Jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada sorgulaması devam eden Hayri A.'nın, Engin Salum'un kendisine de muska yazdığını ileri sürüp, köye yağmur yağmamasından sorumlu tuttuğu için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla igili soruşturma sürüyor.

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