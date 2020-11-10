Yağmur ayaz sezona hızlı başladı

manken ve oyuncu olan yağmur ayaz sezona hızlı girdi

Pandemi'den dolayı bodrum'da annesi'nin yanına yerleşen ve annesi'nin bodrumdaki evini yeni tadilatını yapan ünlü manken gelen iş tekliflerini ertelerken istanbul'a dönüş yaptı. Özel bir televizyon kanalın'da sunuculuk yapacak olan yağmur ayaz moda çekimleri için erteledikleri işlerine hızlı bir şekilde giriş yaptı