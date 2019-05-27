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YAĞMUR AŞIK EMRE'Yİ TEHDİT Mİ ETTİ?

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YAĞMUR AŞIK EMRE'Yİ TEHDİT Mİ ETTİ?
Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık’tan şikâyetçi oldu, koruma kararı çıkarttırdı.

Emre Aşık boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık için koruma kararı çıkarttı. 

Eski futbolcu, Yağmur Aşık’ın kendisini "Emre’nin E’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim" sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdü. Emre Aşık emniyete verdiği ifadesinde, “25 Şubat 2019 günü Yağmur Âşık’tan boşanmak için ikinci kez dava açtım. Çocukların velayeti ile 100 bin lira tazminat istedim. Yağmur Âşık aynı gün öğleden sonra saat 15.00 ile 16.00 arasında benim bulunduğum Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’ndeki Odda Oteli’ndeki ofisime baskın yapar gibi geldi. Bana, “Emre’nin e’si kalmayacak, Türkiye’de seni bitireceğim, senin arkadaşlarının da foyasını ortaya çıkaracağım” şeklinde yüksek sesli tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Ofisinden ayrılıp otelin resepsiyon bölümüne geçtim. Resepsiyonda otel müdürü Gökhan Ersöz ve Enes Çağatay Becek vardı. Arkamdan giden Yağmur Âşık resepsiyonda da, “Sen bana nasıl boşanma davası açarsın? Sen nasıl zina davası açarsın? Üç çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? Emre’nin e’si kalmayacak, seni bitireceğim”diyerek bir kez daha tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Daha sonra kapı kasasına yumruk atan Yağmur Âşık, “Sıkıyorsa eve gel” dedi. Otelden ayrılırken Gökhan Ersöz’le göz göze gelen Yağmur Âşık, Gökhan Ersöz’e de, “Sen ne bakıyorsun lan, senin de sonun Emre gibi olacak, aynı kaderi paylaşacaksın” dedi ve koruma talep etti. Bakırköy 13.Aile Mahkemesi talep üzerine Emre Aşık’ın 3 ay süreyle korunmasına karar verdi.

 

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