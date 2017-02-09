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Yade'ye doğum günü partisi!

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Yade'ye doğum günü partisi!
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti kızları Yade için bir doğum günü partisi düzenledi.

Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!3 yaşına basan Yade'nin prenses kostümü giydiği partinin fotoğraflarını Zeynep-Volkan Demirel çifti sosyal medya hesaplarından paylaştı. Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına "Kızım her yaşın ayrı güzel olsun ve gülen yüzün hiç solmasın" notunu düştü.

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