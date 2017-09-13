Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini bildirdi.

Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5,1'lik büyümeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin vites yükselttiğini ve Türkiye'ye yatırım konusunda güvenin geri geldiğini söyledi.

Turizmin Türk ekonomisinin başarısında önemli bir faktör olduğunu ve gelişme kaydettiğini ifade eden Ghose, Türkiye'ye gelen turist sayısının normal seviyelere ulaştığını, bunun da cari açık konusunda önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Enflasyon görünümünün fazla gelişme kaydetmediğini ancak bunun piyasaları fazla rahatsız etmediğini belirten Ghose, Türk varlıkları açısından görünümün genel anlamda pozitif olduğunu söyledi.

Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte daha geniş tabanlı bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, ikinci çeyrek büyümenin kamu harcamaları ile gerçekleşmediğini, kamu harcamalarının söz konusu dönemde düşüş kaydettiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini belirten Ghose, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımı ve diğer küresel yüksek faizlerin bir araya gelmesinin 2018'de Türkiye'nin büyümesi için olumsuz unsurlar olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME HIZI ÇOK ETKİLEYİCİ"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türk ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olaylarından dolayı yaşadığı yavaşlamadan hızlı bir şekilde kurtulmakta olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin büyüme hızının çok etkileyici, orta vadeli görünümünün de cesaret verici olduğunu kaydetti.

Matys, mali teşviklerin büyümeye katkı sağladığını ancak yapısal reformlar olmadan büyümenin sürdürülebilir olmayabileceğini belirterek, yapısal reformların yurt içi tasarruflar, verimlilik ve yatırımı artıracağını söyledi.

Güçlü büyümenin özel tüketim, yatırım ve ihracatla devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Matys, ekonomideki canlanma sinyalleri ve dış kaynaklı uygun ortam sayesinde Türkiye'ye sermaye girişinin devam edebileceğini kaydetti.

TL'nin son zamanlarda Kuzey Kore kaynaklı risklere karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayan Matys, dolar/TL'nin bu yılın sonuna kadar 3,35 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.