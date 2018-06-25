Yabancı Basın Erdoğan'ın Zaferini Nasıl Gördü?

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yabancı basının da başlıca gündem maddeleri arasında.

Avrupa ve ABD basınında Erdoğan'ın seçim zaferinin otoriter bir yönetim biçimi yaratabileceği görüşleri yer alırken, Rus basını Türkiye'de seçmenlerin hâlâ yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir alternatif göremediğini yazıyor.

Guardian: Erdoğan otokrat liderler klübünde

İngiliz Guardian gazetesinin yazarlarından Simon Tisdall'a göre Erdoğan son seçim zaferiyle hızla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping tarzında yönetim biçimini benimseyen otokrat liderler kulübüne girdi.

Ancak Tisdall'e göre "Erdoğan'ın denetlenmeyecek olan yetkileri Türkiye'de demokrasi için yeni bir karanlık çağın başlangıcı olabilir".

Wall Street Journal: Ezici zafer

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise "Erdoğan daha güçlü bir Türkiye sözü verdi" diyor.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden ezici bir zaferle çıktı. Seçmenler, ülkeyi 15 yıldır yöneten Erdoğan'a ve giderek otoriterleşen yönetim biçimine destek verdi" ifadeleri yer alıyor.

Kommersant: Türkiye'de seçmen Erdoğan'a alternatif göremiyor

Rusya'nın iş dünyasında etkin gazetelerinden Kommersant, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına hala bir alternatif göremediğini ortaya koyduğu yorumunu yaptı.

Rusya'nın liberal kanattaki gazetelerinden RBC ise Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevsky'nin "Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler aynı kalacak. Erdoğan erken seçime gitti çünkü 2019'da kazanıp kazanamayacağından emin olamıyordu" sözlerine yer verdi.

Aynı gazetede Anzhelika Basisini imzalı haberde ise bölge uzmanı Timur Ahmetov'un "Türkiye'nin Batılı ülkelerle ilişkisinin değişmesinin beklendiği, zira Erdoğan'ın hem Avrupa hem de ABD ile ilişkileri normalleştirmeye istekli olduğu" görüşü yer buldu.

İsrail basını: Türkiye ile ilişkiler yumuşayabilir

İsrail gazeteleri ise Erdoğan'ın yetki alanının genişlediğini vurgularken, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzelmesi olasılığına dikkat çekti.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Yediot Ahronot'tan Smadar Peri seçimin ardından Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert tutumunu yumuşatacağını savundu.

Peri, Erdoğan'ın sert tutumuna rağmen, ipleri bir aşamada gevşeteceği anın geleceğini ve İsrail ile ilişkileri onarmaya yavaş yavaş başlayacağını zira "Türkiye'nin İsrail için çok önemli olduğunu" yazdı.

Merkez sol çizgideki Haaretz gazetesinden Zvi Barel ise "Türkiye, yetkilerinin sınırlanmasını kabul etmeyen bir cumhurbaşkanı yönetiminde otoriter yönetimin uygulandığı bir devlet olacak" diyor.

"Erdoğan, 2017'deki anayasa değişiklikleri sonrası bakanları atamak, parlamentoyu feshetmek ve merkez bankası politikalarına müdahale gibi daha önce görülmemiş yetkilerle donatılıyor" diyen Barel, cumhurbaşkanın yargıdan neredeyse tamamen muaf hale geldiği ve meclisin de cumhurbaşkanını düşürmesinin neredeyse imkansızlaştığı görüşünde.

Yunanistan'da yorumcular 'Erdoğan dengeli siyaset izleyecek' diyor

Yunanistan'da ise yorumcuların çoğu "Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı döneminde Batıya karşı daha ılımlı olacağı ve iç siyasetteki kutuplaşmaları gidermek amacıyla daha dengeli bir siyaset izleyeceği" yönünde görüşleri paylaştılar.

Türkiye uzmanı Konstantinos Filis, "Türk-Yunan ilişkilerinin Erdoğan hükümetleri döneminde ciddi bir krizle karşılaşmadığına ancak Erdoğan'dan önceki dönemlerde büyük krizlerin yaşandığına" dikkat çekti.

Büyük tirajlı gazeteler ise Erdoğan'ın galibiyetini şu manşetlerle duyurdular:

Ta Nea: Erdoğan, muhalefetin şikayetlerine rağmen seçimlerden muzaffer çıktı

Ethnos: Erdoğan hemen ilk turda sultanlığını ilan etti / muhalefetten taciz şikayetleri

Eleftherso Typos: Erdoğan'ın ilk turdan zaferle çıktı

Efimerida TS : Erdoğan'ın mutlak hakimiyeti / Erdoğan: 'Batı'ya demokrasi dersi verilmiştir' dedi