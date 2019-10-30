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YA TUTUKLARSINIZ YA DA ÇÖPLÜKTEN TOPLARSINIZ!

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YA TUTUKLARSINIZ YA DA ÇÖPLÜKTEN TOPLARSINIZ!
Atatürk düşmanlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan’dan Cumhuriyet Bayramı için Yeni Şafak gazetesinde bulunan reklama skandal bir tepki geldi.

Tezcan'a sosyal medyada hesabında sert tepki gösteren İYİ Partili Mehmet Aslan 'Ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Mehmet Aslan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim’e özel hazırlanan manşetini eleştirip, ‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi’ ifadelerini kullanan Fatih Tezcan’a sert tepki gösterdi.

Aslan, Tezcan’ın paylaşımıyla ilgili olarak “Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız” ifadelerini kullandı.

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Tezcan’a tepki gösterenlerden biri de AKP’li Burhan Kuzu. Kuzu, Fatih Tezcan hakkında ‘gerekli soruşturmanın başlatılması’ için çağrıda bulundu.

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