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Ya para, ya sandık!

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Ya para, ya sandık!
Karşıyaka Divan Başkanı Cihan Büyükoral, mevcut takımın korunması için yönetime iki yol gösterdi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını rakiplerin puan kaybetmesine ve 1461 Trabzon ile Menemen ile oynayacağı sonuçlara bırakan Karşıyaka'da Divan Başkanı Cihan Büyükoral, yönetim mevcut futbolcuların elde tutulması için acele etmesi gerektiğini söyledi.

Karşıyaka'nın 2018 Ocak ayına kadar transfer yasağının olduğunu hatırlatan Büyükoral, "1.5 aydır yönetime futbolcularla anlaşılması gerektiğini söylüyorum. Bir an önce futbolcularla masaya oturulmalı ve teknik heyetin istediği oyuncularla anlaşılmalı" dedi. Zamanın boşa harcanmaması gerektiğini belirten Büyükoral, "Eğer futbolcularla yeniden anlaşmak için maddi sıkıntı çekiliyorsa denetleme, mali ve disiplin kurullarının seçimi için yapılacak kongreye seçim maddesi de eklenmeli. Böylelikle ekonomik gücü olan ve futbolcuların gitmesini engelleyecek güce sahip yönetim göreve gelmeli. Bugün kongre kararı alınsa ancak 20 gün sonra genel kurul toplanabiliyor. Yönetim ister devam etsin, ister etmesin bu imzalarla bir an önce takım korunmalı" dedi.

İzmir'de 5'te 5 peşinde

Karşıyaka'nın bu hafta gözü 1461 Trabzon maçında kulağı Kırklareli-Menemen maçında olacak. yeşil-kırmızılılar, Trabzon ekibini yenerek Trakya ekibinin Menemen'i mağlup etmesini bekleyecek.

Sonuç KSK'nin istediği gibi olursa son hafta KSK Menemen'i 2 farkla yenerek Play- Off'a kalacak.

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