YA DAMAT YA MİLLET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Eğitimden ekonomiye pek çok konuda değerlendirmede bulunan Akşener, 'Dik dur eğilme sloganlarına da cevap verdi', 'Oğlum kızım istesem de eğilemiyorum. Siz isteseniz de mümkün değil. Dayak yerim posta yemem abi...' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasınhdan satır başları:

"TÜRKİYE İKTİDARI VE ORTAĞINI DAHA FAZLA KALDIRAMAZ"

Aziz milletim demokrasimizin ağır yaralı olduğu bu günlerde İYİ Parti dosta düşmana bir demokrasi verdi. Haftasonu olağanüstü tüzük kurultayımızı yaptık. Kurultayımızı ülkemiz ve milletimiz için umudu bir kez daha göklere taşıdı. Henüz 2 yaşına bile girmeyen partimiz, üstün bir insan kaynağı ve demokrasi kültürüne sahip olduğunu kanıtladı. Tüm delegelerimizi ve partililerimizi saygıyla selamlıyorum iyi ki varsınız.

Türkiye bu iktidarı ve ortağını daha fazla kaldıramaz. Ülkenin bütün teamülleri paspas edildi. Bürokrasi vasıfsız yandaşların arpalığı haline geldi. Hazinenin damada, tarımın küfürbaza teslim edildiği ülkede sonuç tabi ki böyle oldu. Ülke siyasilere bir şans verir ama tarihin tozlu raflarına da kaldırmayı bilir. İşte o gün bu gündür. Milletimizin hükümete kredisi tükendi. Belediyelerden kaymakamlıklara lüks ve israf yuvası olmuşken milletimizin daha fazla tahammül göstermesini beklemek saflık olur.

-Demokrasi rant çukuruna itildi. Aslında şaşırmıyoruz. Hazinenin damada, içişlerinin müfteriye, tarımın küfürbaza teslim edildiği bir ülkede sonuç böyle olur.

"8 PAKET AÇIKLAMIŞ HEPSİNDEN SONRA İŞLER KÖTÜYE GİTMİŞ"

Gelelim bu haftaki damattan masallar bölümümüze burası çok önemli. Her pakete üşenmeden isim koyuyor. Yeni paketin adı İVME. İleri bir endüstrimizin kalmadığının farkında değil. 8 tane paket açıklamış, hepsinden sonra işler kötüye gitmiş. OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon ve faiz oranında ikinci sıradayız. Vatandaşın kendi parasına güveni kalmadı. Kayıtlı işsiz oranı yüzde 43 arttı. Yani yorgan çektikçe çekti, ayaklar açıkta kaldı. Borsada işlem gören şirketlerimiz yüzde 34 değer kaybetti.

Damat buna rağmen tünelin unundaki ışık göründü dedi. Burası çok önemli. Suriye'den patates, Mısır'dan soğan ithal eden ülkede tünelin ucunda ışık görünmez. Soğan kuyruğuna varlık kuyruğu diyerek milletle alay ettiler, uzaya çıktık diye milleti kandırdılar. Sonra seçim bitti, çadırlar kalktı.

"KARAR VERİN YA DAMAT YA MİLLET"

Milletten, milletin derdin uzaklaştılar. Bütün bu olanlardan sonra siz demokratik hakkınızı kullanınca çareyi darbe yapmakta buldular. YSK kararı ile 6 Mayıs’ta milletimize darbe yapıldı. YSK eli ile milli irade gasp edildi. Sonra gerekçeli karar diye bir belge açıkladılar. Darbenin gerekçesi olmaz, darbe darbedir. Bir tomar kağıt harcayarak üstünü kapattıkları gerekçe bellidir. Sayın Erdoğan emretti YSK karar verdi. Çiftçisinden pazarcısına millete terörist diyor, kaybedince Türkiye ittifakı diyor.

Haftasonu İstanbul'da Yenikapı'da buluştular, seslerini duyurmaya çalıştılar, duyan olmadı. Bunların hepsi zengin oldu, milletin çocukları işsiz. Adını soyadını yazamayan ne kadar yandaş yakını varsa ihya ettiler. Garanti verdikleri hazine hepimizin parası. Ülkenin gelecek 25 yılı bu doymak bilmezlere gitti. Vakıflarını ihya ettiler. Vakıfların ismini sayayım mı? Artık her şey gün yüzüne çıkıyor. Belediyeler borcunu açıklıyor.

Kişi başına 5 ila 10 bin arasında borç bırakmışlar. Bunlar belediyeleri de soymuşlar. Milletin çocuklarına yok çekenler milletin kaynaklarını yağmalıyorlar. Milletimizin hakkından yiyip 5 mütteahide veriyorlar, Milletin iradesine darbe vuruyorlar. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Millete sırtınızı dönmeyin. Onların emeği ile Sarayda oturup uçaklara biniyorsunuz. Söyleyecek yeni bir şeyiniz yok, Saraydan çıkıp sönen mutfakları, umutsuz gençleri görün. Sonra karar verin: Ya damat, ya millet.

"MİLLETİN ÇOCUKLARINA YOK ÇEKENLER MİLLETİN KAYNAKLARINI YAĞMALIYOR"

Vakıflarla belediyeleri vakumluyorlar. Hepsini ismini sayayım mı? Şunu yazın bir kenara artık her şey gün yüzüne çıkıyor. Geçen günlerde Sayın Mansur Yavaş bir ihale sonucunu açıklardı. Bu beylerin 3 yıl önce 1 milyar liraya ihale ettikleri iç bugün 180 milyon liraya ihale edildi. İnsaf. Neredeyse beş aktı. Bunlar sadece devleti değil belediyeleri de borç batağına batırmışlar. 17 yıllık ekonomi politikasının özetidir bu. Milletin çocuklarına yok çekenler milletin kaynaklarını işte böyle yağmalıyorlar.

"GENÇLERİMİZ TARİHİ SİZİN GİBİ DİZİLERDEN Mİ ÖĞRENSİN İSTİYORSUNUZ?"

Yağmaya, talana, israfa son vermeye geliyoruz. Vatan evlatlarının hakkı için rüşvete son vermeye geliyoruz. Ehliyeti, liyakatı alın terini baş tacı etmeye geliyoruz. Şu anda hak gaspı ile yönettikleri İstanbul’un fethini kutlayacaklar. Onlar Sultan Fatih’in huzuruna nasıl çıkacaklar? Kenan Evren’in yaptıramadığını bu millete mitingle yaptıramayacaklar. 17 yıldır iktidardalar. Eğitim sistemimizi 15 kere değiştirdiler. Her gelen bakan alfabeden harf çekti yeni bir isim uydurdu. Bu sefer de eğitim sistemi oldu. Sistem yap boz tahtası değildir. Ülkemizin geleceğini 15 kere çöpe attılar. Bu sefer son diyorlar ama sonu gelmiyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Öğretmenlerimiz gençlere sistemi anlatamıyor. Çocuklarımız endişe içinde. Ecdadımıza dem vurup tarih dersini zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz. Gençlerimiz tarihi sizin gibi dizilerden öğrensin mi istiyorsunuz?

"SAYIN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM"

Sayın Erodğan'a sesleniyorum sizi yıllarca sırtında taşıyan millete sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki siz milleti değil bu cefakar millet sizi doyuruyor. Milletin dertleriyle ilgilenin. Söyleyecek yeni şeyleriniz yok. Saray'dan bir çıkın sönen ocakları, dağılan yuvaları, umutsuz gençleri görün. Sonra bir karar verin, ya damat ya millet.

"Eminim ki milleti yok sayanları milletimiz de yok sayacak. 17 yıldır iktidardalar, bu süre içerisinde eğitim sistemimizi tam 15 kere değiştirdiler. Her gelen bakan alfabeden harf çekti yeni bir isim uydurdu. Bu seferkinin adı da eğitim sistemi oldu. Sistem dediğiniz şey bir yap-boz tahtası değildir. Ülkemizin geleceğini 15 defa çöpe attılar. Her seferinde bu son diyorlar. İşin değişik yanı da 1'den 15'e kadar her yap-bozu müjde diye sundular. Anne babalar tedirgin. öğretmenlerimiz gözlerinin içine bakan evlatlarımıza sistemi anlatamıyorlar. Çünkü kendileri de anlamıyorlar. Tarih dersini hangi aklıselim zorunlu olmaktan çıkarma fikrini sundu? Evlatlarımız tarihi sizin gibi televizyon dizisinden mi öğrensin istiyorsunuz?

DAYAK YERİM POSTA YEMEM

Akşener, 'Dik dur eğilme sloganlarına da cevap verdi', 'Oğlum kızım istesem de eğilemiyorum. Siz isteseniz de mümkün değil. Dayak yerim posta yemem abi...'

"ERDOĞAN'IN DÜNYADAN HABERİ YOK"

Sayın Erdoğan'ın 13 tane uçağı var, adım atmadık yer bırakmadı ama dünyadan haberi yok. Kendini hâlâ belediye başkanı sanıyor