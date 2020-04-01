Wuhan'da Günler Sonra Yeni Vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Vuhan’da 1 yeni koronavirüs vakası olduğunu bildirdi. Yeni vakanın, birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan’ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı koronavirüs vakası ise bildirilmedi.
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Çin’de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan’da 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.
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