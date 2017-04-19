İki çocuklu dul bir kadının hikayesini ekrana taşıyan yerli ‘Woman’ dizisinin kanalı belli oldu. İşte dizinin yayınlanacağı kanal.

Ünlü oyuncu Beren Saat’in Med Yapım’ın Yuji Sakamoto imzalı Japon dizisi “Woman”ın yerli uyarlamasında rol alacağı gündeme gelmişti. Ancak Saat’in çok beğendiği projeyi şimdilik incelediği ve ilk bölümlerin senaryolarını okuduktan sonra son kararını vereceği öğrenildi.İki çocuklu dul bir kadının hikayesini ekrana taşıyan yerli Woman” dizisinin kanalı da belli oldu. “Kadın” adıyla uyarlanması beklenen proje FOX’a satıldı. Medyapım’ın Hazal Kaya’yla anlaşma imzaladığı “Shalemess” (Utanmaz) dizisi de yeni yayın döneminde FOX’ta seyirciyle buluşacak.