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WOLKSVAGEN YASAKLI ARAÇLARI TÜRKİYE'YE NASIL SOKACAK?

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WOLKSVAGEN YASAKLI ARAÇLARI TÜRKİYE'YE NASIL SOKACAK?
Medyafaresi.com'un haberine göre; Volkswagen yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra “Türkiye'ye yatırım eğilimine” girerken, önceki gün cumhurbaşkanlığı kararıyla Volkswagen'e, kimsenin pek bir anlam veremediği özel teşvik geldi.1600 CC'NİN

Volkswagen yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra “Türkiye'ye yatırım eğilimine” girerken, önceki gün cumhurbaşkanlığı kararıyla Volkswagen'e, kimsenin pek bir anlam veremediği özel teşvik geldi.

1600 CC'NİN ALTINDAKİ OTOLARA AYRICALIKVolkswagen için 7 Ağustos 2019 tarihli kararname ile açılan özel teşvike göre, 100 bin adet kapasiteli yeni bir otomobil fabrikası kuran veya yatırımını en az 100 bin artıran yatırımcılara verilen destekler devam edecek ve bu desteklere daha önce girdiği belirtilen A, B, C segmentli araçların dışında, silindir hacmi 1600 cc'nin altındaki otomobiller de girecek. Ve bunlar gümrük vergisi ödemeden ithal edilebilecek.

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