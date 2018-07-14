  • BIST 89.898
  • Altın 193,922
  • Dolar 4,8448
  • Euro 5,6556
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKPSS sonuçları açıklandı!

Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı

»
Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Güney Afrikalı Kevin Anderson, 6 buçuk saati geçen mücadelenin ardından ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek ilk finalist oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ilk maçında, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek dikkati çeken dünya klasmanında 8. sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner tek erkekler yarı finalinde karşılaştı.

Maç boyunca sert servisleriyle etkili olan ve birbirinin servisini kırmakta zorlanan iki oyuncu, tenisseverlere tarihi bir karşılaşma izletti.

İlk üç seti tie-break'e giden mücadelenin ilkini 7-6 Anderson aldı, ikinci ve üçüncü seti ise aynı skorla Isner kazanarak 2-1 öne geçti. Rakibinin servisini kıran Anderson, dördüncü seti 6-4 alarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

Final setinde iki tenisçi de uzun bir süre boyunca birbirinin servisini kıramayınca eşitlik bozulmadı. 6 saat 36 dakikalık mücadelenin ardından 49'uncu oyunda Isner'in servisini kıran Anderson, rakibini 26-24 yenerek Wimbledon'da finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Karşılaşma boyunca Isner 53, Anderson ise 49 kez "ace" yaparak puan aldı. Geçen yıl ABD Açık'ta finale kalan Anderson, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son ikiye adını yazdırdı.

- Isner uzun maçlarıyla tarihe geçti

John Isner, karşılaşmayı kaybetmesine rağmen kırdığı rekorla öne çıktı. 2010 Wimbledon'ın 1. turunda Fransız Nicolas Mahut ile karşılaşan ABD'li tenisçi, 3 günde biten ve toplam 11 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 ve 70-68'lik setlerle 3-2 yenerken, dünyanın en uzun tenis maçını oynamıştı.

Isner, yine Wimbledon'da bu kez yarı finalinde gösterdiği performansla, grand slam tarihinin en uzun ikinci maçında da başrolü oynadı.

- Nadal-Djokovic maçı da etkilendi

Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Sırbistanlı Novak Djokovic arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise Anderson-Isner maçının uzaması nedeniyle geç başladı.

Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams ile kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber tek kadınlar finalinde karşılaşacak.  

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Onyekuru, Galatasaray'ın 2. Nijeryalı futbolcusu13 Temmuz 2018 Cuma 17:45
  • Johannes Hopf Ankaragücü'nde13 Temmuz 2018 Cuma 17:20
  • Conte dönemi sona erdi!13 Temmuz 2018 Cuma 17:19
  • Fenerbahçe'de Enes Ünal bombası13 Temmuz 2018 Cuma 14:38
  • Trabzonspor'un transferine pasaport engeli!13 Temmuz 2018 Cuma 12:31
  • Doğan Hakyemez için Antalya'da tören düzenlendi13 Temmuz 2018 Cuma 12:14
  • Furkan Korkmaz’dan Phoneix Suns'a 18 sayı13 Temmuz 2018 Cuma 12:12
  • Hatayspor'da 2 imza birden13 Temmuz 2018 Cuma 12:11
  • Eskişehir Basket ligden çekildi13 Temmuz 2018 Cuma 12:10
  • Dünya Kupası'nın üçüncüsü kim olacak?13 Temmuz 2018 Cuma 12:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim