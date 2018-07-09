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Wilshere'in gelmeme nedeni belli oldu

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Wilshere'in gelmeme nedeni belli oldu
Wilshere transferinin yatma sebebi belli oldu. Oyuncunun menajerinin sürekli komisyon için fiyat artırmasına sinirlenen Başkan Ali Koç'un masadan kalktığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin Jack Wilshere transferi önceki gün olumsuz olarak sona erdi.

İstanbul'a gelen, Comolli ve Cocu ile F.Bahçe'nin projesini değerlendirip ev bile bakan Wilshere, “Ailemi ikna edemedim” yanıtıyla defteri kapattı.

Ancak aslında sorunun ailesel olmaktan daha fazla olduğu öğrenildi. Wilhsere'ın menajerin yüksek komisyon talebi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisini aldı ve görüşmelerde fikir ayrılığı yarattı.

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için imza parası ve makul bir rakam menajerlik komisyonu vermeye hazırdı.

KULÜBÜN PARASINI MENAJERLERE YEDİRMEM
Fakat söz konusu menajer, sürekli taleplerini arttırdı. Koç bu duruma çok sinirlendi. Fenerbahçe Başkanı, “Ben kulübün parasını menajerlere yedirmem” diyerek karşı tarafın şartlarını kabul etmedi.

Ali Koç'un, Jack Wilshere'a, “Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek” deyip Londra'daki transfer masasından kalktı.

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