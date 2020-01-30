Arka Sokaklarda şuanda Nadya karakterine oynayan Wilma Elles Amerika da yine film çekti. ...... oyuncu bu sefer Amerikali yönetmen Rene Perez in "Insurrection" isimli uzun metraj film başrol Joan Schäfer olarak kameranin karşısında geçti. Elles in rol bir tv yönetici ve geçen hafta kendi ailesini bir araba kaza sinda kaybettiği için ve fazla medya dünyasinin ve özellikle Hollywood dünyasında hakkinda fazla sir bildiği için ve artik ailesiyle tehdit edilemeyeceği için iş ortaklarindan öldürülelecğini tahmin ediyor. İş hayati boyu tehditleri maruz kaldığı için seyirci a nasil manipulasyonu maruz kaldığını intikam olarak büyük reportajlarda açıklıyor. Elles "Film beni son derece heyecanlandırdı" diyor. "Hollywood dünya üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Yönetmenin kendisi üstlendiği göreve Hollywood ve bütün medya dünyasının verdiği manevi mesajlaryla hakkinda büyük sorumluluk taşıdığı için hatirlatmasi başrol oyuncu olarak destek vermemi benim için çok güzel oldu. Çocuklarım var ve onlarin dünya hakkindaki alacağı görüş hepimizin geleceğe şekillendiriyor." Film 2020 de Amerikada vizyona girecek.
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Wilma'nın Zaferi
Wilma Elles Amerika da 5. film başrol olarak bitirdi
Etiketler: Wilma Elles, hollywood, Insurrection
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