WİLMA LONDRA'YI SALLADI

Londra'da düzenlenen Moda Haftası, Türkiye asıllı Avusturalyalı moda tasarımcısı Emre Tamer, kendi ismini taşıyan ilk defilesini Lonrada sergiledi.

Millenium Gloucester Hotel'de düzenlenen podyumda''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles Medusa tahtında getirildi. Podyumda bir çok ünlü isim çıktı. Bunlardan biride ''X Factor'' finalisti İngiliz Model Chloe Jasmine'di. Geceye yaklaşık 600 kişi katıldı.

NEYDEN ESİNLENDİ?

Emre Tamer

''Yerebatan Sarnıcın'daki Mesa başlarından esinlendim. Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı dişi canavar Medusa'nın Osmanlı haremine girerek, diğer cariyeleri taşa çevirerek, sultanın tek gözdesi amaçladığını kurguladım. Bu karakterde güzeller güzeli Wilma Elles'e yakışacapını düşündüm. Wilma ile daha önce tanışmıştık. Onu bu defileye gelmesini çok istedim. Sağolsun o kadar yoğun programı olmasına rağmen beni kırmadı ve geldi.''

Uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi. Londra Moda haftasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

YOĞUN İLGİ VARDI

Alman sanatçı Wilma Elles ile röportaj yapmak isteyen basın sıraya girdi.

WİLMA'NIN YORUMU

Wilma Elles podyumdan sonra şunları söyledi;