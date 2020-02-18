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WİLMA LONDRA'YI SALLADI

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WİLMA LONDRA'YI SALLADI
Londra'da düzenlenen Moda Haftası, Türkiye asıllı Avusturalyalı moda tasarımcısı Emre Tamer, kendi ismini taşıyan ilk defilesini Lonrada sergiledi.

Millenium Gloucester Hotel'de  düzenlenen podyumda''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles Medusa tahtında getirildi.  Podyumda bir çok ünlü isim çıktı. Bunlardan biride ''X Factor'' finalisti İngiliz Model Chloe Jasmine'di. Geceye yaklaşık 600 kişi katıldı.

Wilma Elles podyuma böyle geldi

NEYDEN ESİNLENDİ?

Emre Tamer

''Yerebatan Sarnıcın'daki Mesa başlarından esinlendim. Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı dişi canavar Medusa'nın Osmanlı haremine girerek, diğer cariyeleri taşa çevirerek, sultanın tek gözdesi amaçladığını kurguladım. Bu karakterde güzeller güzeli Wilma Elles'e yakışacapını düşündüm. Wilma ile daha önce tanışmıştık. Onu bu defileye gelmesini çok istedim. Sağolsun o kadar yoğun programı olmasına rağmen beni kırmadı ve geldi.''

Uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi. Londra Moda haftasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

YOĞUN İLGİ VARDI

Alman sanatçı Wilma Elles ile röportaj yapmak isteyen basın sıraya girdi.

 

Wilma Elles podyuma böyle geldi
 
 

 

Wilma Elles podyuma böyle geldi

Wilma Elles podyuma böyle geldi

WİLMA'NIN YORUMU
 
Wilma Elles podyumdan sonra şunları söyledi;
 “Daha öncesinde New York, Los Angeles, Berlin ve İstanbul Moda Haftası’nda başmanken olarak çıktım. Londa Moda Haftası’nda ilk kez çıkıyorum. Çok çok mutluyum. Özellikle bir Türk tasarımcı olan Emre Tamer’in tasarımlarıyla başmanken olarak çıkmak beni son derece mutlu etti. Burada çok özel bir konsept söz konusuydu. Dört tane erkek beni taht üzerinde taşıdılar. Bu da Emre Tamer’in marka sembolü. Bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Sanki bir rüyadaydım. Gerçekten kendimi haremin kraliçesi ‘Medusa’ gibi hissettim. Ayrıca bunu dünya basını önünde anlatmamda gerçekten güzel bir anı oldu.”
 
 
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