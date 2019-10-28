WİLMA ELLES SONUNDA İSYAN ETTİ!

Aşka vaktim yok, işlerim çok diyen Wilma Elles’in, eşi Kerem Göğüş’ten ayrıldıktan sonra bir çok isimle aşk iddiaları ortaya atıldı.

“Arka Sokaklar” dizisine yeni sezonda dahil olan Wilma Elles, ‘haber Konseyi’ne ilk ke çok özel açıklamalarda bulundu.

“Benim çocuklarım var.Böyle yalan haberler beni çok şaşırtıyor. Almanya’da çok önemli bir dizinin sinema faktöründe başrol oynadım. Bir sinema projesi için 18 Aralık’tada Amerika’ya gidiyorum.Yaptığım işlerden dolayı haber olmak istiyorum. Ama kendilerine reklam yapmak için hiç tanımadığım kişilerle sevgili yazılıyorum. Bir sitede, ’ikiside birbirlerine yakışıyor’ diye haber çıktı.Yiğit Caner Ertoşi'yi tanıyorum.Bu kişinin sevgilisinin adı Rabia’ymış. Ama fotoğraflarını gördüm bence de ikisi birbirlerine yakışıyor. Onlara mutluluklar diliyorum.

Ben çocuklarımla çok mutluyum. Bu yüzden aşka ayıracak vaktim yok.