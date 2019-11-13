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WİLMA ELLES PİDECİ AÇIYOR!

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WİLMA ELLES PİDECİ AÇIYOR!
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin Caroline'i oturduğu semtte kafasına göre pideci bulamadı. Kendi pişirmeye karar verdi.

Rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle ünlenen Wilma Elles de şansını ticarette deneyen ünlüler arasına katıldı. Ünlü oyuncunun yatırım yapmak istediği alan ise yeme içme sektörü. Beyoğlu'nda ev yemekleri ve pide salonu açacak olan Elles, bunun için bölgedeki birçok benzer işyerini gezerek araştırma yaptı.

PİDECi CAROLİNE

Akşam'da yer alan habere göre, Güzel oyuncuyu bu fikre sürükleyen neden ise fast food tüketmekten sıkılması. İşletmecilerden fikir alan Elles'in, "Bulunduğum yerde hiç ev yemekleri ve pide satan yer yok. Yakında böyle bir yer açmak istiyorum" dediği öğrenildi.

ASMALI'DA ORTAKLIK TEKLİFİ

Yeni projesi için ön araştırmalara başlayan Wilma Elles'in açılış yapacağı tarih henüz belli değil. Adımlarını dikkatli atan ve Beyoğlu'ndaki diğer pidecilerle görüşen ünlü oyuncunun, gözüne kestirdiği yer ise Asmalımescit. Elles'in müdavimi olduğu bölgede yer alan bir pideciye ortaklık teklifinde bulunduğu iddia edildi.Elles son olarak TV8’de “Gel Konuşalım” adlı programa restaurant açacağını belirtti.

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