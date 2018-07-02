"Wilfried Bony Beşiktaş'a yakın"

Swansea City'den ayrılmaya karar veren ve daha önce de Türk takımlarının gündemine gelen Wilfried Bony'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Wilfried Bony için çarpıcı bir iddia bu kez İtalyan basınından geldi. Tuttomercato'nun haberine göre, Swansea City'den ayrılmaya karar veren yıldız futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş'a transfer olacağı ve Wilfried Bony ile anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki Wilfried Bony kariyerinde Sparta Prag, Vitesse, Swansea City, Manchester City ve Stoke City formaları giydi. Bu sezon Swansea ile 20 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol attı. Bony son aylarda çapraz bağlarından sakatlanmıştı.