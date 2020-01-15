Wikipedia 3 yıl sonra Türkiye'de erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaştı ve site erişime açıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia’nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Wikipedia’nın yeniden erişime açılması için süreç başlamış oldu. Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne de gönderdi.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açıldı.