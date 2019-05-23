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WHATSAPP'TA REKLAM DÖNEMİ

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WHATSAPP'TA REKLAM DÖNEMİ
Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre WhatsApp, gelecek yıl alacağı bir güncelleme ile durumlar arasında reklam gösterecek.


Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını kızdıracak bir adım atıyor. Yıllardır reklamsız hizmet veren WhatsApp, artık reklamlı döneme geçiyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp pek çok kullanıcısının hiç hoşuna gitmeyecek bir açıklama ile gündemde.

WHATSAPP'TA REKLAM DÖNEMİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bugüne kadar reklamsız bir platform olan ve 1.5 milyar aktif kullanıcı ile sektörün en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta reklam dönemi için resmi açıklama yapıldı.

Facebook'tan yıllık Facebook Pazarlama Zirvesi (FMS) çerçevesinde yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında WhatsApp durumlara reklamlar geliyor.

Söz konusu açıklamanın ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan Platforma pek çok kullanıcı bu kararı sonrası tepki gösterdi.

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