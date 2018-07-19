West Ham'ı neden seçti? Wilshere açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere, West Ham'a transferi hakkında konuşurken Premier Lig’de kalmasının esas sebeplerinden birinin İngiltere milli takım menajeri Gareth Southgate'i etkileyerek milli takıma seçilmek olduğunu söyle

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ancak eşini ikna edemediği için İngiltere'de kalmayı seçtiği ifade edilen Jack Wilshere, geçtiğimiz günlerde West Ham United ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Arsenal'de geçen 17 yılın ardından takım değiştirmenin değişik bir his olduğunu ifade eden İngiliz futbolcu, sezon öncesi hazırlıklarında West Ham'a alıştığını söyledi:

"Ayrılmaya karar verdiğimde bir kaç hafta değişik duygular içindeydim. Çünkü anlaştığım bir kulüp yoktu. Neredeyse işsiz kalmıştım ve bu ilk defa başıma geliyordu. Birkaç hafta uzaklaşmak istedim. Yeni bir çocuğum oldu ve bu sayede bir süre futbolu düşünmedim. Yeni bir kulüp bakınmaya başladığımda bu ilginç bir süreçti, söylediğim gibi daha önce böyle bir durumu hiç yaşamamıştım. Sonra West Ham'a katılmaya karar verdim ve bu karardan dolayı heyecanlıyım. Henüz bir-iki hafta oldu. Biraz kondisyonumu arttırmaya çalışıyorum. Sezonun başlamasını merakla bekliyorum.

Takımda yeni oyuncular var ama diğer oyuncular buraya alışmamda çok yardımcı oldular. Menajer ve kulüp yenilerin takıma erken katılmasını ve tam takım çalışmamızı istediler. Şimdi bunu yapabiliriz, yeni katılanlar olacak mı bilmiyorum ama şu an için iyi bir grup oluşturduk ve sezonun ilk maçına konsantre olmaya başlayabiliriz."

Fenerbahçe ile de görüşen ancak West Ham'da karar kılan Wilshere bu kararı için de şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de kalmakla ilgili en önemli sebeplerimden biri, milli takıma seçilebilmek için göz önünde olmak istememdi. Daha önce de söylediğim gibi, sağlıklı ve formda olduğum sürece İngiltere milli takımı için oynamak istiyorum. Ülkem için oynamak büyük bir gurur. Daha önce bunu defalarca yaptım, gelecekte de yapmak istiyorum. West Ham söz konusu olmadan önce başka kulüplerle de görüştüm. Ancak West Ham gelince, Upton Park'ta onları izleyerek büyümüş bir çocuk olarak bu kulüple olan bağım ağır bastı. Ailem West Ham taraftarı, bu sebeple kolay bir karar oldu"