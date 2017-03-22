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Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediye

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Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediye
Galatasaray'ın Hollandalı ünlü futbolcusu Wesley Sneijder, 19 Mart’ta 32 yaşına giren eşi Yolanthe Cabau'ya klasik bir otomobil satın alıp, baştan aşağıya yeniletti.

 Ünlü futbolcuların eşlerine ve sevgililerine hediye olarak lüks otomobil alma modasına Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder de katıldı.Başarılı futbolcu, 7 yıllık eşi ve oğlu Xess Xava'nın annesi Yolanthe Cabau'nun doğum günü için milyonluk bir jest yaptı.Daha önce oğlunu dünyaya getirerek kendisine ikinci kez babalık duygusunu yaşatan eşine bunun için 750 bin liralık pırlanta yüzük hediye eden Sneijder, bir kez daha kesenin ağzını açtı. Hollandalı yıldız, 19 Mart'ta 32 yaşına giren güzel eşine klasik bir otomobil satın aldı. Ünlü futbolcu, marka aracı eşinin zevkine göre özel olarak yeniledi.

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