Ünlü futbolcuların eşlerine ve sevgililerine hediye olarak lüks otomobil alma modasına Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder de katıldı.Başarılı futbolcu, 7 yıllık eşi ve oğlu Xess Xava'nın annesi Yolanthe Cabau'nun doğum günü için milyonluk bir jest yaptı.Daha önce oğlunu dünyaya getirerek kendisine ikinci kez babalık duygusunu yaşatan eşine bunun için 750 bin liralık pırlanta yüzük hediye eden Sneijder, bir kez daha kesenin ağzını açtı. Hollandalı yıldız, 19 Mart'ta 32 yaşına giren güzel eşine klasik bir otomobil satın aldı. Ünlü futbolcu, marka aracı eşinin zevkine göre özel olarak yeniledi.
- BIST 89.728
- Altın 145,083
- Dolar 3,6230
- Euro 3,9092
- İstanbul 17 °C
- Ankara 15 °C
- Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediye
- Galatasaray'a bir darbe daha!
- Yeni düeti kim ile yapacak?
- Hürriyet yazarına İzzet Çapa'dan gol!
- Düğünlerinde şarkı söyledi, damadı kaptı!
- Seda, kim ile başrol oynayacak?
- Öğrencisiyle aşk yaşıyor
- Urfalılara müjde!
- 30 yıldan fazla çalışan memurların ikramiyeleri ödenmeye başlandı
- Tatbikat yapılmış
- Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi.
- O diziyi batırdı, şimdi sıra bunda mı?
- Celal Bayar'ın iktidar yürüyüşünde Elazığ molası!
- ABD'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı
- Kimse Türkiye'yi küçük görmesin
Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediye
Galatasaray'ın Hollandalı ünlü futbolcusu Wesley Sneijder, 19 Mart’ta 32 yaşına giren eşi Yolanthe Cabau'ya klasik bir otomobil satın alıp, baştan aşağıya yeniletti.
Etiketler: Yolanthe Cabau
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediyeGalatasaray'ın Hollandalı ünlü futbolcusu Wesley Sneijder, 19 Mart’ta 32 yaşına giren eşi Yolanthe Cabau'ya klasik bir otomobil satın alıp, baştan aşağıya yeniletti.
Yeni düeti kim ile yapacak?Assolist Sibel Can, rapçi olacak!... Başarılı şarkıcı, ‘Günah Benim’ şarkısıyla çıkış yakalayan Eypio ile yeni albümünde rap söyleyecek.
Düğünlerinde şarkı söyledi, damadı kaptı!Dolunay Soysert’ten boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde Selen Öztürk'le aşk yaşamaya başlayan Sinan Tuzcu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.
Seda, kim ile başrol oynayacak?Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen yeni filmi 'Arif v 216’ için Seda Bakan’la anlaştı. Cem Yılmaz, bu işbirliğini Instagram hesabına yüklediği fotoğrafla duyurdu.
VİDEO GALERİ
- 14:32 - Wesley Sneijder'den Yolanthe Cabau'ya milyonluk hediye
- 14:27 - Galatasaray'a bir darbe daha!
- 14:24 - Yeni düeti kim ile yapacak?
- 14:21 - Hürriyet yazarına İzzet Çapa'dan gol!
- 14:16 - Düğünlerinde şarkı söyledi, damadı kaptı!
- 14:12 - Seda, kim ile başrol oynayacak?
- 14:08 - Öğrencisiyle aşk yaşıyor
- 14:06 - Urfalılara müjde!
- 14:03 - 30 yıldan fazla çalışan memurların ikramiyeleri ödenmeye başlandı
- 14:01 - Tatbikat yapılmış
- 14:00 - Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi.
- 13:52 - O diziyi batırdı, şimdi sıra bunda mı?
- 13:31 - Celal Bayar'ın iktidar yürüyüşünde Elazığ molası!
- 13:09 - ABD'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı
- 13:07 - Kimse Türkiye'yi küçük görmesin
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim