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WASHİNGTON'DA ERDOĞAN ALARMI! YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

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WASHİNGTON'DA ERDOĞAN ALARMI! YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam otomobilinin gelişi sırasında otelin kapısında kurulan çadırın görevlilerce kapatılması ise dikkat çekti.

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DEAŞ'LA MÜDADELE ANLATILIYOR

Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.

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Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.

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