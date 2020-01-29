WASHİNGTON POST MUHABİRİ KOBE İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI DÜNYAYI SARSTI

Washington Post gazetesi muhabiri Felicia Sonmez'in, ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle gazete yönetimi tarafından idari izne çıkarılması, gazetede örgütlü sendika üyeleri tarafından tepki

Gazetede imzalı yayınladıkları mektupta, bu uygulama karşısında "dehşete düştüklerini" ifade eden sendika, gazete yönetimini Sonmez'in güvenliğinin sağlanması için derhal adım atmaya çağırdı.

Sonmez, 41 yaşındaki ünlü basketbolcunun hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, Bryant'ın geçmişte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını ele alan bir makalenin linkini Twitter hesabında paylaşmıştı. Sonmez'in retweet'inin zamanlamasına tepki gösteren Twitter kullanıcıları olmuştu.

2016'da The Daily Beast sitesinde yayımlanan 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikâyesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini içeren tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı, ancak çok sayıda kullanıcı da Sonmez'e tepki göstermiş, hatta tehditlerde bulundu.

Los Angeles Lakers takımında oynayan ve 2016'da emekliye ayrılan Kobe Bryant, Pazar günü California'da helikopterinin yere çakılması sonucu, 13 yaşındaki kızı Gianna ve helikopterde bulunan diğer 7 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

bbctürkçe