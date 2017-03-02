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Vuslat Doğan Sabancı'dan Hürriyet Yazıişleri'ne sert uyarı!

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Vuslat Doğan Sabancı'dan Hürriyet Yazıişleri'ne sert uyarı!
Yazıişleri katındaki devir teslim töreninde Vuslat Doğan Sabancı, yazıişleri ekibini 'Karargah Rahatsız' türü başlıklar konusunda sert bir dille uyardı.

Fikret Bila'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini Sedat Ergin'den devraldığı törende patrondan, Hürriyet çalışanlarına 'Karargah Rahatsız' ültimatomu geldi.

'Karargah Rahatsız' manşetini hatırlatan Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, "Bundan sonra bu hataların olmamasını istiyorum" dedi.

Fikret Bila’nın liderliğinde gazetecilik bayrağını daha da ileriye taşıyacaklarını söyleyen Vuslat Doğan Sabancı, "Bu kolay bir pozisyon değil. Yaptığımız işi çok dikkatli yapmalıyız. Kılı kırk yarmalıyız" dedi.

Vuslat Doğan Sabancı, şöyle konuştu:

"Maalesef geçen Cumartesi yayınlanan bir haberimizde bir yol kazasıyla karşılaştık. Genelkurmay Başkanlığı’nın verdiği bilgilere dayanılarak yapılmış bir haber, editoryal bir hata sonucu yanlış başlıkla yayınlandı.

Bu tür hataların olmaması için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bu, herkesin sorumluluğu. Bunun gerektirdiği sorumluluğu da özeni, dikkati de sayfalarımıza yansıtmalısınız. Bundan sonra bu tür hataların olmamasını istiyorum."

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