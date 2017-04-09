  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKARus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e veda etti!

»
Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e veda etti!
Hürriyet gazetesi çalışanlarına veda maili gönderen Vuslat Doğan Sabancı, yeni yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceğini söyledi

Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı istifa etti. Ayrılık kararını Hürriyet çalışanlarına gönderdiği bir veda maili ile duyuran Vuslat Doğan Sabancı, yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini açıkladı.

Vuslat Doğan Sabancı, yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağını açıklamasa da yeni ismin mevcut yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceğini bildirdi.
Uzun bir veda açıklaması kaleme alan Vuslat Doğan Sabancı, açıklamasında, Hürriyet'in dijital yayıncılık serüvenini hatırlatarak bu serüvene eşlik eden mevcut ve eski çalışanlara da teşekkür etti.

"Dijital yayıncılıkta, yazılı basında ve teknolojide neler yapılabilir? Bu soruların cevaplarını arayacağım, bilinmezlerle dolu zihinsel bir yolculuğa çıkmak için sizden izin istiyorum" diyerek veda kararını duyuran Sabancı, "Yeni yönetim kurulu başkanımızı ise en kısa zamanda yönetim kurulu üyeleri arasından seçeceğiz. Bense bu süre zarfında Hürriyet'te Yönetim Kurulu üyesi olarak stratejik konularda hep yanınızda olacağım. Günlük işlerden azad olmanın kazandırdığı zamanla da kendimi yenileyip, 20 yıl evvelki kadar 'gençleşip' geri geleceğim" dedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika…. Şirvan’da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 öldü, 1 yaralı08 Nisan 2017 Cumartesi 17:47
  • Polis otobüsü takla attı08 Nisan 2017 Cumartesi 16:10
  • Gece benimle mi yatıyorsun, kollarımda mı uyuyorsun08 Nisan 2017 Cumartesi 16:06
  • FETÖ’yü soruşturan savcı FETÖ'den tutuklandı08 Nisan 2017 Cumartesi 15:21
  • İstanbul'da yollar ve Avrasya Tüneli kapalı...08 Nisan 2017 Cumartesi 14:35
  • Pankart asan CHP’lilere otomobilden kuru sıkı tabancayla ateş edildi08 Nisan 2017 Cumartesi 07:31
  • ABD füzelerinin ardından Türkiye'nin 'uçuş' endişesi08 Nisan 2017 Cumartesi 07:21
  • Öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı08 Nisan 2017 Cumartesi 07:18
  • Cudi Dağı'nda operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi08 Nisan 2017 Cumartesi 07:16
  • 13 bin metre yüksekte THY uçağında doğdu07 Nisan 2017 Cuma 17:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim