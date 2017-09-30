Vücut geliştirme şampiyonunun villasında sahte ilaç imalathanesi ortaya çıktı

İzmir'de polisin bir villaya düzenlediği baskında vücut geliştirme şampiyonu Cengiz D.'nin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği testesteron ve bazı kanser ilaçlarından ürettiği ilaçlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar sonucu önceki yıllarda TürkiyeVücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan Cengiz D'nin yurt dışından kaçak yollarla getirttiği ham maddeleri kendisine ait villada sıvı, hap ve kapsül haline getirerek, işlettiği spor salonu ve internette sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler üç ay süren takibin ardından şüphelinin ikamet ettiği villaya operasyon düzenledi.

Uzman doktor eşliğinde evde yapılan aramalarda, yurda sokulması yasak olan testesteron maddesi, ham madde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteye tabi kanser ilaçları, bazı kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ve kapsül şeklinde ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi, kapak sıkıştırma aparatı ve etiketler ele geçirildi. Ayrıca ekipler, banyodaki tuvalette sifon çekildiği halde gitmeyen bir maddeye de el koydu.

Kedi üzerinde deney yapmışlar

Evde yapılan aramalar sırasında dolap içindeki bir kedi dikkati çekti.

Uzman doktorun kedi üzerindeki incelemesinde, villada üretilen ilaçlar ile bu hayvanın kas gelişimini gözlemlemek için deney yapıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen malzemelerden inceleme yapılması için alınan numuneler yetkili birimlere gönderildi.

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda önceki yıllarda bir kez ikincilik, bir kez de üçüncülük unvanı bulunan ev sahibi Cengiz D, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan yetkililer, villada ele geçirilen, kas ve vücut geliştirmede yararlanılan bu ve benzeri ilaçların uzun süre kullanılması durumunda karaciğer rahatsızlığına sebebiyet verebileceğini belirterek, bu sporları yapan kişilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.