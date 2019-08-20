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VOLKAN'IN YENŞ TAKIMI BELLİ OLDU

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VOLKAN'IN YENŞ TAKIMI BELLİ OLDU
Siyah beyazlı ekip Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.

Siyah beyazlı ekip Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.Dün Başakşehir, 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed için 9 milyon TL'ye prensipte anlaşınca, Volkan'ın da önü açıldı. Beşiktaş bu hafta içinde Volkan Babacan'a imzayı attırıp renklerine bağlayacak.

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