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Volkan Konak'a Silahlı Saldırı!

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Volkan Konak'a Silahlı Saldırı!
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Ataşehir'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Olaydan sonra müşteri olduğunu belirten bir kişi, saldırganlardan birini dizinden vururken, diğerine de darp etti.  Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırırken, müşteri olduğunu belirten kişi ise gözaltına alındı. 

Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de sanatçı Volkan Konak'ın aynı zamanda 50'inci yaş gününü kutladığı barın önünde meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Konak, sahnede şarkı söylediği sırada barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. Mekanın sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülen İ.Ç.  Volkan Konak'a hakaretler yağdırdıktan sonra havaya ateş açtı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından saldırganlar ile barın korumaları arasında arbede yaşandı. Bu sırada müşteri olduğunu belirten M.Y., kaçmaya çalışan saldırganlara müdahale etti. Çıkan arbede sırasında saldırganlardan Ş.D., M.Y. tarafından tabanca ile ayağından vurulurken, havaya ateş açan İ.Ç. ise darp edildi. Öte yandan barın önünde yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
 

3 KİŞİ GÖZALTINDA 

Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan Ş.D. ile darp edilen İ.Ç.'yi de hastanede tedavilerinin yapılmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

KONAK: OLAYIN BENİMLE ALAKASI YOK

Bar önünde silahlı olayların yaşandığı sırada sahnede şarkı söyleyen Volkan Konak, konunun kendisiyle alakası bulunmadığını söyledi. Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, Yaş günümü var yaş günüme devam ediyoruz. Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz." dedi. 

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