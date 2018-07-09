  • BIST 99.700
  • Altın 186,653
  • Dolar 4,5964
  • Euro 5,4055
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATren kazasında iki makinist için flaş karar

Volkan imzayı attı, idmana çıktı

»
Volkan imzayı attı, idmana çıktı
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonun hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

Sözleşmesini bu sabah uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmandan sonra yurt dışı kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:50
  • Bobo yeniden Süper Lig'de!09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07
  • İspanya yeni patronunu arıyor!09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
  • Spor Toto 1. Lig'de teknik tercihler belli oldu09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35
  • Wilshere'in gelmeme nedeni belli oldu09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:14
  • Büyük Britanya'da kazanan Vettel09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
  • Fenerbahçe, İsviçre yolcusu09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:10
  • FIFA'dan Vida'ya soruşturma!09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
  • İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:07
  • Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak mı?09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim