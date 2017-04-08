Volkan Demirel futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği deneyimli file bekçisinin, futbolu bırakacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel’in geleceği netlik kazanmaya başladı… Sezon sonu sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisi bu sezon yaptığı her açıklamada takımda kalmak istediğini yineledi.



Ancak yönetimin Volkan’ın bu çağrısına bir türlü kulak vermemesi tecrübeli kaleciyle sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını da kuvvetlendirdi. Yönetimin, kaleci arayışında olması da muhtemel bir ayrılığın yaşanacağının işareti olarak gösterildi.



BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM

Sözleşme yenilenmemesi durumunda ise Volkan Demirel’in futbolu bırakacağı öne sürüldü… Daha önce Türkiye’de sarı lacivertli kulüpten başka bir takımda oynamayacağını vurgulayan ve ABD’den de teklif alan deneyimli kaleci 2011’de yaptığı açıklamada, "Büyük konuşmak istemiyorum ama futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyorum. Bir gün Fenerbahçe’den ayrılırsam futbolu bırakırım" ifadelerini kullanmıştı. Volkan’ın sezon sonunda Sarı-Lacivertlilere veda etmesi bekleniyor.



451 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulüpte 2003 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 14 yıldır aralıksız olarak Fenerbahçe için ter döktü. 451 defa Sarı-Lacivertli formayla sahaya çıkan Volkan Demirel, maç içinde yaptığı kurtarışlar kadar, bir takım olumsuz davranışlarıyla da gündeme geldi.



Takımın başına gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Volkan, oynadığı maçlarda 437 gol yerken 180 defa da kurtarış yaptı. Volkan 4 defa da kırmızı kart gördü.



(Güneş)