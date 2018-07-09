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Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak mı?

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Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak mı?
Fenerbahçe, Volkan Demirel’le önümüzdeki günlerde 1 yıllık yeni mukavele imzalayacak.

Volkan Demirel için yönetim düğmeye bastı. Kariyerini Fenerbahçe’de noktalamak isteyen Kaptan’la 1 yıllık sözleşme imzalanacak. 36 yaşındaki kaleci, 2002’de Kartalspor’dan transfer edilmiş ve sakatlıkları dışında her hoca tarafından sürekli oynatılmıştı. Demirel, kariyerini 40 yaşında bitirmek istiyor.

COCU DA ONAYLADI 

Phillip Cocu da, Volkan’ın önemli oyuncu olduğunu belirterek, “Volkan çok büyük bir oyuncu, lider ve kaptan. Kariyerine saygı duymalıyız. Uzun yıllardır bu takımın formasını giyen biri. Görüşmeler devam ediyor. Umarım kalır” demişti. Volkan’ın en kısa sürede imza atacağı öğrenildi.

KAPTAN GUILIANO

Fenerbahçe'nin orta sahadaki Brezilyalı beyni Giuliano’nun İstanbulspor maçına kaptan çıkması herkesi şaşırttı. Aykut Kocaman’ın gözde oyuncularından olan 28 yaşındaki yıldızdan bu sezon beklentiler daha büyük. Giuliano, geçen sezon Süper Lig’de çıktığı 30 karşılaşmada 14 gol atmıştı. Cocu’nun planlarında da Giuliano önemli yer tutacak.

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