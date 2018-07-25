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Volkan Demirel: Benfica'yı eleyeceğiz

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Volkan Demirel: Benfica'yı eleyeceğiz
Volkan Demirel, 2013 yılında elendikleri Benfica'dan rövanşı alacaklarını ve Devler Ligi hasretini bu sezon bitireceklerini ifade etti.

2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finalde Benfica'ya kaybeden takımın parçası olan Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki eşleşme, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en zorlusu olarak görülüyor. İki takım son olarak 2012-13 sezonunda, Avrupa Ligi'nde yarı finalde karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1-0 kazansa da Lizbon'da 3-1 yenilince final hayalleri yıkılmıştı. O maçlarda kaleyi koruyan Volkan Demirel, Portekiz devine gözdağı verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİNİ BİTİRECEĞİZ"
Tecrübeli file bekçisi, "Benfica, son karşılaşmamızda Avrupa Ligi'nde finale çıkmamızı engellemişti. O maçın üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Ancak köprünün altından çok sular geçti. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi hasreti çeken camianın bu özlemine son vereceğiz" dedi.

Demirel, yapılan transferlerle takımın güçlendiğini söyleyerek, "Aramıza yeni gelen arkadaşlar da olacak. Şu anda tüm takım kendine güveniyor. Hata yapmayacağız. Benfica'yla bu karşılaşmamızda kazanan ve turu geçen taraf bu kez biz olacağız" ifadelerini kullandı.

 

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