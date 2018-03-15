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Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı!

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Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı!
SARIYER Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında dün Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao’nun otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Rao olayı yara almadan atlatırken, otomobiline 3 kurşun isabet etti.

Polis ekipleri ateş açtığı belirlenen şüphelininde arasında bulunduğu toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao’nun otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalarda Rao’nun otomobiline tabancayla 5 el ateş edildiğini, 3 merminin ise otomobile isabet ettiğini belirledi. Açılan ateş sırasında hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERDİ

Rao’nun ateş açan şüphelinin beyaz şapka taktığı, mavi kot pantolon ve kahverengi deri mont giydiği bilgisi vermesi üzerine polis ekipleri şüphelinin eşgalini belirleyerek aramaya başladı. Polis, şüphelinin gittiği güzergahı belirleyerek kimliğini tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla Rao’nun otomobiline ateş açtığı belirlenen Ş.S ile aynı adreste bulunan Y.Ç. ve Y.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHALEYE ALINMAYINCA ATEŞ AÇMIŞ
Şüpheli Ş.S.’nin emniyette verdiği ilk ifadesinde şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone’un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao’nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını söylediği öğrenildi. Rao'nun ise polis ekiplerine verdiği bilgide,  herhangi bir tehdit almadığını fakat son zamanlarda sözleşmesini feshettiği taşeron firma sahipleri olduğunu söylediği öğrenildi.

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