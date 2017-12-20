Vize Uygulamasına Misilleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreç için, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak lazım. ABD’nin bu tutumu, ABD vatandaşlarının işlerini de zorlaştırıyor. Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.