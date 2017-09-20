Bursa Akademix Güzel Sanatlar Merkezi piyano öğretmenlerinden Elena Çekiç'in koçluğunda yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12'nci sınıfı öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos'ta yapılan The International Music Competition 'Vienna' Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına gönderdiği video ile katıldı. 'Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1' adlı eserleri seslendiren Damla Koşar birinci oldu.
Başarısı, kendisine gönderilen yazı ile bildirilen Koşar, 22 Eylül'de Viyana'nın ünlü salonu Musikverein Vienna'da yapılacak ödül törenine davet edildi. Burada canlı performansının ardından ödünü almayı planlayan Damla'nın önüne 'gri pasaport' olarak da bilinen 'Hizmet Pasaportu'nda yaşanan sıkıntı çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar'ın Müzik Direktörü Rüstem Avcı, "Yol, konaklama ve hizmet pasaportu için bakanlık olurunu alabilmek üzere görüşmelerimiz maalesef sonuç vermedi. Hizmet Pasaportu basımında sıkıntı varmış. Numan Bey, Damla Koşar'ı arayıp tebrik edince bakanlık desteğinin de kolaylaşacağını ümit etmiştik. Böyle olacağını başta bilseydik elbette vizeye başvurup, kendi olanaklarımızı zorlardık. Hem bizim hem de ülkemiz adına bir prestij kaybına fırsat vermezdik. Girişimlerimizi son ana kadar sürdüreceğiz. Umarım bu başarıyı gölgeleyecek bir şanssızlık yaşamayız" dedi.
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Viyana'da birinci oldu, ödülünü almaya gidemiyor
Bursa Akademix Güzel Sanatlar Merkezi piyano öğretmenlerinden Elena Çekiç'in koçluğunda yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12'nci sınıfı öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos'ta yapılan The International Music Competition 'Vienna' Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına gönderdiği video ile katıldı. 'Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1' adlı eserleri seslendiren Damla Koşar birinci oldu.
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