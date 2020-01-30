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Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı
İlk corona virüsü hastanesi Huanggang şehrinde bin yatak kapasitesiyle sadece 2 günde kuruldu.
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