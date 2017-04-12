22 yaşındaki Rus modelin 3 buçuk milyondan fazla takipçisi var. Rus mankenin attığı fotoğrafları takipçilerinin hepsi eksiksiz beğenmeyi ihmal etmiyor.
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Viktoria Odintsova'nın en seksi pozları
Dubai'de gökdelenin tepesinden güvenlik halatı olmadan sarkarak olay yaratan model Viktoria Odintsova, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da herkesin aklını başından alıyor.
Etiketler: Viktoria Odintsova
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