  • BIST 123.940
  • Altın 296,888
  • Dolar 5,9319
  • Euro 6,5705
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Videoyu İzledi İsyan Etti

»
Videoyu İzledi İsyan Etti
Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi.

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi. İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.’nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy’un 14 Ekim’den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

 

Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya’da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy “Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı.” ifadelerini kullandı. Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.

İddiaların odağındaki isim A.Y. canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi. Recep Özsoy’un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı A.Y.’nin nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump'ı Öldürene 3 Milyon Dolar Veren Kim?21 Ocak 2020 Salı 15:51
  • 444 Kiloluk Pakistanlu Evlenmek İçin Kadın Arıyor21 Ocak 2020 Salı 15:45
  • Orhan Kemal'in Evi Yıkılacak21 Ocak 2020 Salı 12:07
  • Hakimin Cezadan Ağır Sözleri21 Ocak 2020 Salı 11:53
  • Hamile Eşinin Yanından Ayrılmadı21 Ocak 2020 Salı 11:52
  • Şaşkına Çeviren İfade21 Ocak 2020 Salı 11:51
  • Cübbeli Ahmet ilk defa bir kadının programına katıldı21 Ocak 2020 Salı 11:13
  • Türk Telekom Çöktümü?21 Ocak 2020 Salı 11:08
  • Ceren'in Katili Mahkeme de Sinirlendi20 Ocak 2020 Pazartesi 11:39
  • Kabarık doğalgaz faturaları Escobar’ı Türkiye’de TT yaptı20 Ocak 2020 Pazartesi 11:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim