  • BIST 1.173
  • Altın 435,603
  • Dolar 6,9193
  • Euro 8,1168
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Vida İngiltere'ye Marcelo Beşiktaş'a!

»
Vida İngiltere'ye Marcelo Beşiktaş'a!
İngiltere'de Premier Lig'e çıkmayı başaran Slaven Bilic'li WBA, Vida için harekete geçti. İngilizler, 6-7 milyon Euro bonservisle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş da Hırvat stoper Domagoj Vida'yı satar satmaz, Lyon'dan eski oyuncusu Marcelo Guedes'i

Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, İngiltere’de bu sezon Championship’i West Bromwich Albion’la (WBA) birlikte ikinci sırada bitirdi ve adını Premier Lig’e yazdırdı. Lige, reklam gelirleriyle birlikte ayak bastı parası olarak yaklaşık 170 milyon Euro alacak Bilic’in takımı, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin hedefindeki isimlerden birinin de Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

Kara Kartal’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida’nın senelik 3.4 milyon Euro civarında maaşının kulübe büyük yük getirmesi sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Hırvat stoperin satışına oldukça sıcak bakıyor. WBA’nin de, 6-7 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle bu transferde mutlu sona ulaşacağı konuşuluyor.

Büyük bir avantaj

Vida’nın satışı halinde Siyah- Beyazlılar’ın, eski oyuncusu olan ve Fransa’nın Lyon takımında forma giyen Marcelo Guedes’i takıma geri kazandırma hedefinin kuvvetleneceği düşünülüyor. Vida’dan gelecek bonservis bedeliyle Fransız temsilcisiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperi, uygun bir bonservis bedeliyle almaya çalışacak olan Kartal’ın bu transferdeki en önemli kozu Marcelo. Brezilyalı savunmacının da çok sevdiği Beşiktaş’a geri dönme isteğinin, Beşiktaş için büyük bir avantaj olduğu düşünülüyor.

Siyah- Beyazlılar’da bu sezon 38 maça çıkan ve 5 gol atan Vida’nın senelik 3.4 milyon Euro’luk maaşı, kulübün ekonomisi için büyük bir yük oluşturuyor.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Marcelo’nun Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi var ve bu sezon şu ana kadar Fransız ekibi adına 29 maçta forma giydi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: HANGİ FUTBOLCU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:35
  • Galatasaray'da kritik transfer..23 Temmuz 2020 Perşembe 16:56
  • 8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...23 Temmuz 2020 Perşembe 15:50
  • Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!23 Temmuz 2020 Perşembe 15:29
  • Son dakika... Fatih Terim'e teklif! "Gel başkan ol hocam"10 Haziran 2020 Çarşamba 10:00
  • Beşiktaşlı 8 Futbolcunun Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!14 Mayıs 2020 Perşembe 16:14
  • Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı08 Mayıs 2020 Cuma 11:16
  • Resmen Açıklandı... İşte Süper Lig'in Başlama Tarihi!06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:33
  • TFF Türkiye'de Liglerin Ne Zaman Açılacağını Açıkladı03 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • Galatasaray'dan Resmi Açıklama Geldi30 Mart 2020 Pazartesi 11:51
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim